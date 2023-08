En marge de la 3ème journée de Ligue 1, le PSG accueille le RC Lens dans son antre du Parc des Princes. À vos pronostics !

Le PSG n’a pas le droit à l’erreur en ce samedi soir. Non pas qu’un troisième nul en trois match, ou même une défaite, ne soit forcément dramatique en ce tout début d’exercice, mais les hommes de Luis Enrique doivent lancer la machine en cette fin août. Pour cela, le coach parisien pourra compter sur les premières titularisations de la saison de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque.

Des lensois généralement dur à manœuvrer

En ce sens, il sera intéressant de scruter l’accueil du Parc des Princes envers le numéro 7 après une intersaison des plus agitées. De leur côté, les Lensois, avec une défaite et un nul au compteur, voudront également arracher un résultat positif. Il faudra notamment se méfier d’Elye Wahi, recrue phare sang et or, et qui pourrait débuter ce soir. Alors, à moins de trois heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette partie ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous.

La semaine passée, le PSG a concédé un match nul du côté de Toulouse sur le score de 1-1. Aucun Csien n’a su trouver le bon résultat.