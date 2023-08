PSG / Lens : les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG accueille le RC Lens pour le choc de la 3e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devrait cette fois-ci aligner Kylian Mbappé dès le coup d’envoi.

Après deux matches nuls, le PSG voudra enfin lancer sa saison 2023-2024. Pour cela, le club parisien devra venir à bout du RC Lens, dans le choc de la 3e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera à coup sûr privé de Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Lee Kang-In tandis que des doutes existent toujours autour des présences de Gonçalo Ramos et Juan Bernat, victimes d’une petite gêne musculaire et absents de l’entraînement collectif ce vendredi. De son côté, Marco Verratti devrait une nouvelle fois être absent du groupe en raison de son avenir toujours aussi flou.

Mbappé et Dembélé titulaires d’entrée

Dans les cages, Gigio Donnarumma débutera. En défense, il ne devrait pas y avoir de changement avec la ligne de quatre composée d’Achraf Hakimi, du capitaine Marquinhos, de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait faire confiance aux mêmes joueurs. Manuel Ugarte, performants lors des deux matches précédents, devrait une nouvelle fois être accompagné de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Enfin, l’attaque devrait connaître du changement par rapport au dernier match. Auteurs d’une entrée fracassante face au TFC (1-1), Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont bien partis pour débuter la rencontre. S’il est apte, Gonçalo Ramos devrait occuper la pointe de l’attaque. En cas de forfait, le Portugais pourrait être remplacé par Marco Asensio dans le onze de départ.

Feuille de match PSG / Lens

3e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre : François Letexier – Assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Jérôme Brisard et Hakim Ben El Hadj

XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, G.Ramos (ou Asensio), Mbappé

(L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, G.Ramos (ou Asensio), Mbappé XI probable de Lens : Samba (c) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado – Thomasson, Sotoca, Fulgini

