PSG / Lens – Les notes des Parisiens

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG pouvait officiellement être sacré champion de France 2022. Opposé au RC Lens, dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, le club de la capitale avait besoin d’au minimum un point pour valider son 10e titre de champion de son histoire, une performance seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans l’Hexagone. Pour cette rencontre importante, Mauricio Pochettino avait (enfin) opté pour un schéma en 3-4-3 avec Keylor Navas et Sergio Ramos qui enchaînent et le retour de la « MNM » en attaque.

Après un début de match soporifique avec une possession de balle stérile parisienne face à un bloc bas lensois, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont fini par accélérer. Cependant, le Français a fait preuve de déchet dans la finition (32′, 38′). De son côté, Lionel Messi a tenté de tromper Jean-Louis Leca de son pied pied droit (30′) en vain, tout comme Achraf Hakimi (26′). En face, les Lensois ont tenté de procéder en contre-attaque mais Seko Fofana n’a pas cadré ses tentatives (7′, 42′) tandis que Jonathan Clauss a trouvé les gants de Keylor Navas (39′). Finalement, les deux formations sont rentrées aux vestiaires avec ce score de parité (0-0). La deuxième mi-temps commence avec une grosse double occasions créées par Kylian Mbappé qui loupe son face à face. Peu avant l’heure de jeu, Danso se fait exclure pour un 2e carton jaune après un tacle appuyé sur Neymar. Quelques minutes plus tard, Sergio Ramos pense ouvrir le score… mais ça passe au-dessus après un beau centre en retrait d’Hakimi. Mais la libération vient de Leo Messi qui marque un but exceptionnel d’une frappe surpuissante qui donne l’avantage aux Rouge & Bleu. Le PSG gère mais se fait surprendre à quelques minutes de la fin du match avec un but de Corentin Jean (88e). Match nul décevant mais l’essentiel n’est pas là, le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France pour la dixième fois de son histoire ! Une performance exceptionnelle pour le club de la capitale !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 6 – Marquinhos 6.5, Ramos 6, Kimpembe 6 – Hakimi 5,5, Gueye 5,5, Verratti 6, Nuno Mendes 5,5 – Messi 6,5 Mbappé 4,5, Neymar 5