Le titre, Mbappé, son avenir, Leonardo se confie

Le PSG s’est offert son dixième titre de champion de France ce soir en concédant le nul contre Lens (1-1) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Leonardo s’est présenté au micro de Canal Plus. Il a balayé l’actualité des Rouge & Bleu.

« 10 titres ? C’est génial. On est le club, avec Saint-Etienne, qui a gagné le plus de titres. C’est un chiffre rond et important. C’est le record et c’est quelque chose que l’on doit fêter. C’est une saison très difficile. Depuis la défaite au Real Madrid, c’est compliqué. On a vécu des ambiances surréalistes, comme aujourd’hui. Mais quand même, on a des bonnes choses, on a des choses à regarder, à réfléchir. Et ça va sûrement arriver maintenant, on va prendre des décisions, on va réfléchir pour repartir encore plus fort la saison prochaine. Encore là la saison prochaine ? Je pense que c’est difficile avec moi et impossible sans moi. J’ai envie c’est sûr, sinon je ne serais pas là. J‘ai toujours envie. Honnêtement, au niveau de l’envie et d’énergie, ça ne manque pas. J’ai commis des erreurs, on doit assumer les erreurs. […]On va sortir avec des réflexions, on va prendre des décisions, et on va avancer. […]Mbappé ? Les discussions ont toujours été présentes. Il y a des discussions à Doha. Nasser n’était pas la aujourd’hui. Vous savez combien c’est important pour lui. Mais ce soir, c’était vraiment impossible qu’il soit-là. S’il n’y avait pas quelque chose d’important pour lui d’être-là, il serait-là. Kylian il parle, il parle avec nous. Ce qu’il dit, c’est la vérité. Il n’a pas encore fait son choix. Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste. Il y a aussi la possibilité qu’il parte mais je pense qu’il est encore dans une réflexion. »