PSG : Les coulisses du mercato estival de Nasser Al-Khelaïfi

Le président du PSG semble s’être investi personnellement sur différents dossiers au cours de ce mercato estival 2023. Entre ses différentes casquettes, Nasser Al-Khelaïfi a été déterminent dans ce qui s’apparente à une réelle nouvelle ère pour le Paris Saint-Germain.

Pour la première fois depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, une vraie révolution est entamée à l’occasion du mercato d’été 2023. A la tête de ce renouveau, des visages comme ceux de Luis Campos, et du nouveau coach Luis Enrique. Cependant, en coulisse, le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, ne semble pas avoir rechigné sur les efforts afin de mener à bien cette nouvelle ère. En effet, sur différents dossiers le dirigeant qatari est intervenu et a été déterminent. Le dernier en date ? Randal Kolo Muani. Une piste qui a été bouclée dans les derniers instants du mercato. Entre son avion le menant de la Côte d’Azur à Paris ou le restaurant du 8e arrondissement de la capitale dans lequel la transaction s’est actée, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas coupé le contact avec ses homologues de l’Eintracht Francfort, ou le joueur lui-même, malgré le pessimisme qui gagnait les couloirs de La Factory dans les derniers instants du mercato. Dans ce restaurant parisien, « dans une salle à l’abri des regards, dos à la pièce pour être sûr que personne ne fasse attention à ses faits et gestes« , selon nos confrères du Parisien, le président du PSG a au bout du fil Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort. Ce dernier accepte « l’offre de 75 millions d’euros et 15 de bonus, plus une clause à mi-chemin entre des frais additionnels et un pourcentage à la revente« , et les documents signés parviennent à la LFP à 22h59. Juste à temps « puisque au-delà de 23 heures tout papier non signé n’aurait pu être homologué« . Un investissement personnel de la part de Nasser Al-Khelaïfi qui a également servi dans le dossier Xavi Simons : « Le fonctionnement était différent par rapport à ce qu’on a connu au club auparavant. Dans le cas de Xavi Simons, c’est lui qui l’a appelé plusieurs fois pour lui demander de revenir. C’est lui qui a poussé pour lui dire qu’il ferait tout pour qu’il grandisse à Paris. Mais sinon, pour le reste, le président a laissé le champ libre à Luis Campos pour initier les pistes. Il intervenait dans un second temps pour appuyer les discussions, ou bien quand ça bloquait« , confie un collaborateur du président du PSG à nos confrères du Parisien.

A lire aussi – Nasser Al-Khelaïfi : « Je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG »

La piste menant à Manuel Ugarte a également été débloquée grâce à Nasser Al-Kheaïfi. Amené sur la table par Luis Campos, le dossier aurait pu échapper au PSG tant Chelsea a tenté de ficelé un accord inédit en proposant d’acheter l’Uruguayen et des parts du Sporting Portugal. Informé de cela, le président du club de la capitale s’oppose à ce deal, et menace de représailles les dirigeants londonien. Le Qatari s’est également investi personnellement afin d’aller au bout du deal Lucas Hernandez en menant directement les discussions avec le Bayern Munich. Afin que le transfert d’Ousmane Dembélé se fasse, Nasser Al-Khelaïfi a par ailleurs mis de côté son égo afin d’échanger directement avec le président du FC Barcelone. En effet, depuis la SuperLeague, Joan Laporta et le président du PSG sont en froid. Rebelote pour Bradley Barcola : « Quatre ou cinq jours avant sa signature, il contactait Bradley Barcola afin de l’assurer de sa détermination pour que l’espoir lyonnais rejoigne Paris avant le 2 septembre. Mission accomplie« , rapporter Le Parisien.

Dans le sens des départs, Nasser Al-Khelaïfi est là aussi. En effet, c’est une nouvelle fois lui-même qui annonce de vive voix à Neymar qu’il n’entre plus dans les plans du Paris Saint-Germain. Un discours tenu également à Pini Zahavi, agent du Brésilien, dans un grand hôtel parisien du 16e arrondissement.

Le plus dur reste à venir …

Si le mercato d’été du PSG est une réussite ou s’en approche, le plus dur reste à venir pour Nasser Al-Khelaïfi : le dossier Kylian Mbappé. En effet, si la posture, le discours et les actes ont été cohérents dans ce feuilleton de l’été du coté du président du PSG, le retour à la normale ou presque est aujourd’hui acté. Cependant, l’attaquant français reste maître de son destin, et Le Parisien l’affirme : « Prolonger sa star, voilà plus que jamais le gros dossier qui attend Nasser Al-Khelaïfi désormais« .