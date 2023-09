PSG : Les images du maillot third 2023/2024

Les maillots domicile et extérieur du PSG pour la saison 2023/2024 ont évidement été dévoilés et portés. Cependant, maillot third attend toujours de voir le jour officiellement, et se montre petit à petit en attendant.

Le PSG, depuis l’arrivée des investisseurs qataris, a su devenir une marque à l’internationale, ce qui était un objectif. En ce sens, et depuis quelques saison, le club de la capitale a noué un partenariat avec la marque Jordan afin de sortir, chaque saison, des tenues supplémentaires, en plus des traditionnelles domiciles et extérieures. L’exercice 2023/2024 ne devrait pas y échapper, et les premières images commencent à fuiter pour le maillot third de la saison en cours. Ce dernier pourrait être dévoilé à l’approche du premier match de Ligue des Champions de la saison : PSG – BVB. La première journée des phases de poules de C1 se jouera le mardi 19 septembre prochain à 21h au Parc des Princes. Une vitrine parfaite pour dévoiler et officialiser la troisième tenue du PSG 2023/2024.

Le site spécialisé Footy Headlines a publié des visuels de ce maillot third.