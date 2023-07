Le titi parisien de 18 ans, El Chadaille Bitshiabu, a officiellement été transféré au RB Leipzig aujourd’hui. Un transfert estimé entre 15 et 20 millions d’euros en faveur du Paris Saint-Germain. Le défenseur central a signé un contrat de 5 ans avec le club de l’écurie Red Bull, et explique son choix dans une interview donnée au pensionnaire de Bundesliga. De son côté, le PSG tire plusieurs bénéfices de cette vente.

C’est officiel depuis ce matin, El Chadaille Bitshiabu, joueur formé et présent au Paris Saint-Germain depuis 6 ans, prend le chemin de la Bundesliga et évoluera sous les couleurs du RB Leipzig. Après Loïs Openda, le club de l’écurie Red Bull poursuit son shopping en Ligue 1 Uber Eats, et devrait sûrement accueillir en prêt un autre (futur) joueur du championnat français et du PSG : Xavi Simons. Le RasenBallsport accueille donc un nouveau titi parisien, après Christopher Nkunku en 2019. Depuis longtemps, le championnat allemand s’impose comme terre d’accueil et de développement de jeunes joueurs formés en France, et le RB Leipzig apparaît comme un club où la post-formation est efficace, ressortant des défenseurs français de niveau international, à l’image d’Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, ou plus récemment, Mohamed Simakan (international espoir à l’Euro U21). C’est donc dans cette écurie que Bitshiabu évoluera, arborant le numéro 5, la saison prochaine. Le titi explique ce choix dans une interview donnée pour le site du RB Leipzig.

« Je suis ravi de faire maintenant partie du RB Leipzig. Le club a une grande réputation en France, en partie à cause de ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes joueurs peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau« . El Chadaille Bitshiabu sur rbleipzig.com

De plus, Max Eberl, membre du board sportif du club, explique que « El Chadaille est l’un des jeunes défenseurs les plus excitants d’Europe et nous sommes fiers qu’il joue maintenant pour le RB Leipzig. Même s’il vient de fêter ses 18 ans en mai, il a déjà joué 19 fois avec l’équipe première du PSG au plus haut niveau, ce qui montre simplement la qualité dont il fait preuve. »

Le Paris Saint-Germain, de son côté, peut se targuer d’avoir réalisé une très belle opération. Le club percevra une indemnité de transfert estimée entre 15 et 20 millions d’euros, pour un joueur dont le contrat allait jusqu’en 2024, et dont la valeur est estimée à 7 millions d’euros sur Transfermarkt. De plus, L’Equipe révèle que le club de la capitale dispose d’une clause de rachat prioritaire sur son titi, à l’image du transfert gratuit de Xavi Simons vers le PSV Eindhoven l’été dernier. De quoi permettre au talent du centre de formation Rouge & Bleu de se développer dans un autre championnat. Ne pouvant pas lui assurer du temps de jeu, le PSG aura donc la possibilité de récupérer le géant défenseur en priorité si El Chadaille se développe bien, dans un club qui à l’habitude de faire jouer des jeunes talents. De plus, le club de la capitale, en cas de vente à un autre club que le PSG par le RB Leipzig, percevrait une somme équivalente à 25% de l’indemnité de transfert, toujours selon le quotidien sportif français. Un transfert bénéfique en tout point pour le Paris Saint-Germain.