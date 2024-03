PSG – Les mots forts de Luis Enrique sur son groupe

Depuis le début de la saison, Luis Enrique est un adepte de la rotation afin de concerner tous les joueurs de son effectif. Une gestion qui est parfois mal comprise pour les suiveurs du PSG. L’entraîneur espagnol s’est de nouveau justifié sur son turn-over.

La première saison sur le banc du PSG de Luis Enrique se passe bien. Le club de la capitale a remporté le Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) en début d’année 2024, est leader de Ligue 1 avec dix points d’avance sur son dauphin, le Stade Brestois, et est qualifié en quart de finale de la Ligue des champions ainsi qu’en demi-finale de la Coupe de France. Même s’il est critiqué sur sa gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé ces dernières semaines, le coach espagnol manie à la perfection les rotations pour concerner l’ensemble de ses joueurs. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, après la victoire du PSG contre Nice hier soir (3-1), il a eu des mots forts au moment d’évoquer la gestion de son effectif.

La perte de contrôle pendant 15 minutes

« Je pense que ça a été les meilleures 35 premières minutes du PSG qu’on ait vues cette saison. On a joué contre un adversaire aussi bon que Brest dans la défense et dans les occasions de but. Malgré tout on a dominé le match, mais le football est parfois curieux et injuste. On encaisse un but étrange, ça ouvre une période de doutes, redonne confiance à l’adversaire et lui fait croire qu’il peut décrocher le nul. En deuxième mi-temps, on a été concentrés, supérieurs, ça reflète la domination du PSG. Ça va nous aider à améliorer nos performances pour la suite. »

Son turn-over

« Tout cela m’est égal ! C’est normal que les joueurs ne soient pas contents de ne pas jouer et qu’ils soient en colère. L’objectif, c’est que le club gagne. Si un joueur signe, il doit être à 100 % tout le temps. Je regarde beaucoup ce qu’il se passe lors des entraînements. Le PSG ce n’est pas une ONG, mais un club de foot ! Si le coach a confiance en toi, c’est parfait. Si ce n’est pas le cas, entraîne-toi… que ça te convienne ou pas, je m’en moque. »

A voir aussi : Ruiz souligne l’importance des rotations de Luis Enrique

Jusqu’ou le PSG peut aller cette saison ?

« Le football est ce petit ballon qui bouge tout le temps et se charge de remettre tout le monde à sa place. Le club s’améliore, mais tout va dépendre de la volonté des joueurs à poursuivre dans cette voie. On n’a peur de personne, mais on reste humbles. L’idée est que tout le monde garde l’envie de rester dans ce projet. Il faut que tout le monde reste connecté. »

Beraldo

« Ce qui me plaît le plus chez Beraldo c’est son intelligence situationnelle. Il est très calme, tranquille, sait fixer les attaquants adverses avec le ballon. Et sans ballon, il est très intelligent. C’est ce qu’il faut quand tu affrontes de bons attaquants. C’est une vraie réussite de la part de Luis Campos. On est enchanté de l’avoir avec nous. Ce qui est étrange, c’est qu’il s’adapte avec autant de facilité. Il ne semble pas brésilien, on dirait qu’il est parisien. »

Un souhait pour le tirage au sort des quarts de finale ?

« J’ai adoré les matchs que j’ai pu voir mardi en Ligue des champions. C’est super de pouvoir regarder des matchs en sachant qui tu es qualifié. Je ne vous donnerai pas mes préférences. Ce que je sais en revanche, c’est que personne ne souhaite tomber sur le PSG. »