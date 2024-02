PSG / Lille – Danilo salue la qualité de l’effectif du PSG

Ce soir, le PSG affrontait Lille dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale a réussi à s’imposer (3-1).

Quatre jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif contre les Lillois. Gonçalo Ramos, Nordi Mukiele, qui joue très peu, étaient titulaires comme Randal Kolo Muani ou Keylor Navas dans les buts. Dans un match plaisant, les Parisiens ont exercé un fort pressing dès le début de la rencontre, ce qui a permis à Gonçalo Ramos de marquer après une interception d’Ousmane Dembélé et permis au PSG d’égaliser, lui qui avait été surpris par les Lillois dès la quatrième minute. Sept minutes après l’égalisation de l’international portugais, le PSG allait prendre l’avantage grâce à un but contre son camp d’Alexandro sur un centre de Fabian Ruiz. Il faudra attendre les dix dernières minutes pour voir le PSG assurer sa victoire sur une percée de Bradley Barcola qui trouvait Randal Kolo Muani, qui propulsait le ballon au fond des filets. Avec ce succès (3-1), les Parisiens préparent de la meilleure des manières leur rencontre contre la Real Sociedad. Au micro de Canal Plus, Danilo Pereira a souligné la qualité de l’effectif du PSG.

« Dans un club comme le PSG, il doit y avoir beaucoup de concurrence »

« Je cherche tout le temps à faire un bon match, à être là pour l’équipe. Aujourd’hui, c’était un match difficile contre une équipe très solide. On a fait un bon match, même si on a concédé un but très tôt. Après ça, on a été très bien. Je pense que dans le pressing, on a été très très bien. On a pressé cette équipe de Lille, qui est une équipe qui aime bien avoir le ballon. S’en tenir le ballon, c’est plus difficile pour eux et c’est plus facile pour nous. Un casse-tête pour Luis Enrique pour mercredi ? C’est ce que l’on aime ici, avoir de la compétitivité. Dans un club comme le PSG, il doit y avoir beaucoup de concurrence pour casser la tête à Luis Enrique, c’est ça (rire !). Pas de différence entre les titulaires ? Oui, j’aime ça. Ceux qui travaillent, ils méritent de jouer et ils doivent jouer. »

« Si on fait le pressing et on garde le ballon comme aujourd’hui, ça sera plus facile contre la Real Sociedad »

Au micro de notre partenaire Free Ligue 1, le capitaine du soir s’est projeté sur le huitième de finale aller de la Ligue des champions du PSG contre la Real Sociedad. « Ce n’est pas le match parfait parce que l’on a concédé un but. Après le but, on a fait un très bon match au niveau du pressing, de la possession du ballon. On a aussi été solide. Navas a aussi été bien avec les défenseurs. C’était un match qui, je pense, est un match exemple pour la rencontre contre la Real Sociedad. Maintenant, on a la tête à la Real Sociedad. Ça va être difficile, la Real Sociedad c’est une équipe qui aime avoir le ballon, comme Lille. Si on fait le pressing et on garde le ballon comme aujourd’hui, ça sera plus facile contre la Real Sociedad. Hâte d’y être ? Bien sûr ! »