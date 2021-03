PSG / Lille : les compositions officielles

Avant le choc en Ligue 1 le 3 avril prochain, le PSG et le LOSC se retrouvent ce mercredi en fin d’après-midi (17h45 sur France 2 et Eurosport 2) afin de disputer un huitième de finale de Coupe de France. Tenant du titre, le PSG voudra conserver son titre dans cette saison 2020-2021 particulière. À une heure du match, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier ont dévoilé leurs compositions d’équipes. Comme annoncé plus tôt, Kylian Mbappé débutera sur le banc. Keylor Navas débutera dans la cage devant une défense Colin Dagba, Marquinhos, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa. Le milieu de terrain est composé de Leandro Paredes et Idrissa Gueye. Enfin, Mauro Icardi sera soutenu par Ángel Di María, Rafinha et Moise Kean. Du côté des Lillois, les anciens Parisiens, Mike Maignan, Boubakary Soumaré et Timothy Weah sont titulaires.

Feuille de match du PSG/LOSC

Huitième de finale de la Coupe de France 20/21 | Mercredi 17 mars 2021 à 17h45 au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : Delajod