Quand on est le PSG, on doit tout gagner. Y compris un huitième de finale de Coupe de France un mercredi à 17h45, (France 2 et Eurosport 2) au Parc des Princes contre le LOSC alors que la priorité est donnée à la Ligue des champions et à la Ligue 1. Ce sera encore une fois sans Neymar, qui espère rejouer à Lyon dimanche en L1. Ce sera sans Presnel Kimpembe, qui est ménagé. Ce sera sans Pablo Sarabia (absent pour deux matches à cause d’un souci à la hanche). Ce sera sans Alexandre Letellier (cuisse) ni Juan Bernat (reprise). Au coup d’envoi pas de Marco Verratti ou de Kylian Mbappé. Mais le retour notable de Moise Kean. Mauricio Pochettino n’a pas fait le choix d’une défense totalement remaniée. Marquinhos débute, Thilo Kehrer est sur le banc.

Fil du match

Le PSG subit une première alerte à la 5e minute, et c’est Navas qui intervient deux fois. Pas comme Maignan, qui à la 9e minute se loupe avec Djalo sur un centre de Di Maria, une offrande que ne manque pas Mauro Icardi (1-0). Deuxième alerte à la 30e minute par Yilmaz qui trouve la barre de Navas. A la 35e minute, Icardi quitte le terrain suite à un coup sur le pied gauche. Mbappé le remplace. Rapidement le champion du monde fait la différence en dribblant Çelik dans la surface. Le Dogue l’accroche. Penalty que Mbappé transforme en force (2-0). C’est le score à la pause. Le match se poursuit sur un bon rythme. A la 77e minute, Monsieur Delajod donne gentiment un penalty à Lille pour une toute petite main involontaire de Kurzawa. Yazici le tire et Navas le repousse ! Une intervention décisive. Le PSG défend son avantage. Dans le temps additionnel, Mbappé prend Djalo de vitesse et va lober Maignan (3-0). Le PSG décroche son ticket pour les quarts de finale.

Feuille de match du PSG/LOSC

Huitième de finale de la Coupe de France 20/21 | Mercredi 17 mars 2021 à 17h45 au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : Delajod | Avertissements : Rafinha (3e), Bradaric (18e), Djalo (42e), Xeka (44e), Gueye (64e), Mbappé (78e) | Buts : Icardi (9e), Mbappé (42e sp et 93e)