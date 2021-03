Willy Delajod arbitre de PSG / Lille

Demain après-midi (17h45, France 2, Eurosport 2), le PSG affronte Lille dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui sera arbitrée par Willy Delajod. L’homme en noir sera assisté par Alain Marseille et Jean Luc Lambert. À ce stade il n’y a pas de VAR. Willy Delajod a arbitré une fois le PSG cette saison, lors de la victoire contre Montpellier (4-0) lors de la 21e journée de Ligue 1. Il a également arbitré Lille à trois reprises. Deux fois en Ligue 1 (victoires contre Nantes et Lorient) et le 32e de finale de Coupe de France contre Dijon (0-1). Cette saison, Willy Delajod a arbitré 17 matches (Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France) pour 59 cartons jaunes et 8 cartons rouges.