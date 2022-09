Après une première saison difficile sous le maillot du PSG, Lionel Messi semble avoir retrouvé son niveau en ce début de saison 2022-2023. L’Argentin (35 ans) est impliqué sur 14 buts en 11 matches (6 buts, 8 passes décisives). Le numéro 30 parisien est co-meilleur passeur de Ligue 1 avec Neymar (7 offrandes). Dans un entretien accordée au média mexicain TUDN, La Pulga a encensé ses compères de la MNM.

« Mbappé, une vraie bête sur le terrain »

« Avec Ney, on se connaît par cœur, on s’est éclatés ensemble au Barça pendant plusieurs saisons et j’aurais aimé plus encore. Et puis la vie nous a permis de nous retrouver à Paris. Je suis enchanté de jouer avec lui, de le côtoyer au quotidien. Comme Kylian, une vraie bête sur le terrain, super fort dans les duels en un contre un, qui cherche les espaces, va très vite et à un très grand sens du but. C’est un joueur très complet, comme il l’a déjà démontré, et qui figurera pour des années encore parmi les tout meilleurs au monde.«

« La C1 reste l’objectif principal du PSG »

La Pulga a ensuite évoqué les ambitions européennes du PSG cette saison. « L’objectif du PSG depuis quelques années, tout le monde le sait, est de gagner la Ligue des champions. La saison passée, l’élimination face au Real Madrid. fut très dure à digérer parce que l’on avait disputé deux gros matches et que cela s’est joué sur des détails. La saison actuelle est atypique, avec une Coupe du monde en pleine saison, mais la C1 reste l’objectif principal du PSG. C’est une compétition compliquée à gagner, le meilleur ne l’emporte pas toujours, et cela peut se jouer sur pas grand-chose. Nous nous préparons au mieux pour pouvoir affronter toutes les situations et être à la hauteur.«

« Une énorme envie d’en profiter, de m’éclater«

Lionel Messi qui a enfin évoqué sa première saison sous le maillot du PSG. « Pour ma première saison à Paris, ça n’a pas été évident, car je découvrais un nouveau club, un nouveau cadre de vie avec famille, pour la première fois dans ma carrière. Mais je suis resté confiant car je savais que cette saison, je serais mieux adapté, mieux préparé. Avec une énorme envie d’en profiter, de m’éclater.«