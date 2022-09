Le PSG prêt à faire une offre cet hiver pour Skriniar ?

Cet été, le PSG souhaitait recruter un défenseur central. Et la piste prioritaire se nommait Milan Skriniar. Mais les dirigeants de l’Inter Milan se sont montrés intransigeants au moment de négocier un possible départ de son international slovaque. Alors qu’il n’avait qu’un an de contrat, le club milanais demandait pas moins de 80 millions d’euros pour lâcher son joueur. Les Rouge & Bleu ne souhaitaient pas mettre plus de 70 millions d’euros. Les négociations ont duré pendant tout le mercato sans aboutir. Mais ce dossier pourrait encore animer le mercato hivernal.

Des discussions à l’arrêt pour une éventuelle prolongation

Après avoir réussi à conserver Milan Skriniar, l’Inter Milan a comme objectif prioritaire de le prolonger. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les négociations entre Skriniar et les Nerazzurri seraient totalement à l’arrêt, le pessimisme ne cesserait de grandir du côté italien sur une prolongation de contrat de l’international slovaque (27 ans). Selon le quotidien au papier rose, le PSG n’a pas abandonné cette piste et serait prêt à mettre 30 millions d’euros sur la table cet hiver pour racheter les six derniers mois de son contrat. Pour rappel, Milan Skriniar avait trouvé un accord avec les dirigeants parisiens pour un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros par an.