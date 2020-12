Ce mercredi soir à 21h (Téléfoot), la victoire du PSG face au FC Lorient sera impérative. En effet, après avoir perdu leur première place au classement, les Parisiens doivent renouer avec le succès pour ce match de la 15ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel fera tourner son équipe à certains postes et ainsi laisser au repos certains joueurs cadres qui ont affiché des lacunes physiques face à l’OL. Annoncé titulaire, Ángel Di María pourrait finalement débuter sur le banc d’après les informations de RMC Sport. En effet, Thomas Tuchel devrait de nouveau opter pour un schéma tactique en 3-5-2 (ou 5-3-2) et le probable retour de Kylian Mbappé dans le onze de départ “devrait pousser Ángel Di María sur le banc”, d’après le média sportif. Ainsi, l’international français accompagnerait Moise Kean en attaque.

Au milieu de terrain, le trio Rafinha, Idrissa Gueye et Ander Herrera devrait être aligné. De leurs côtés, Mitchel Bakker et Alessandro Florenzi pourraient enchaîner dans les couloirs parisiens. Face aux absences de Colin Dagba (suspendu), Abdou Diallo (ischio-jambiers), Marquinhos (hanche) et au soucis physique de Presnel Kimpembe (fissure à l’orteil), Thomas Tuchel opterait pour une défense à trois originale composée de Thilo Kehrer, Danilo Pereira et Layvin Kurzawa.

XI probable du PSG selon RMC Sport : Rico – Florenzi, Kehrer, Danilo, Kurzawa, Bakker – Herrera, Gueye, Rafinha – Mbappé, Kean