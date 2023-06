PSG : Luis Campos confirmé au Celta Vigo

Luis Campos occupe le poste de Conseiller Football du Paris Saint-Germain depuis un an maintenant. En parallèle, le dirigeant portugais continue d’opérer avec le Celta Vigo, club de Liga. Deux casquettes qui lui sont souvent reprochées, mais qu’il ne semble pas vouloir arrêter de porter.

C’est le 10 juin 2022 que le PSG a officialisé l’intronisation dans son organigramme de Luis Campos. Dans son communiqué officiel, le club de la capitale précisait : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour […] Luis Campos aura la charge de l’organisation, du recrutement et de la performance de l’équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain« . Trois missions à la charge du dirigeant portugais sous les cieux parisiens, mais aussi dans le nord ouest de l’Espagne. En effet, en arrivant au PSG, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco n’a pas rompu ses liens professionnels avec le Celta Vigo. En ce sens, Luis Campos a cumulé deux postes au cours de la saison 2022/2023, et devrait en faire de même pour la saison 2023/2024. S’il est pointé du doigt au PSG, rien n’indique à ce jour que son aventure devrait s’écourter. Luis Campos poursuivra donc avec le club de la capitale. En parallèle, le président du Celta Vigo s’est exprimé au sujet de l’avenir de son club à court terme, notamment avec Luis Campos.

La stabilité du Celta Vigo avec Luis Campos

En septembre dernier, au moment d’entamer la saison 2022/2023, Carlos Mouriño, président du Celta Vigo, s’était exprimé sur cette double casquette de Luis Campos : « Son travail a été délicat durant ces trois mois car c’est très difficile de construire deux équipes en si peu de temps. Mais je crois que maintenant il pourra mieux se projeter avec nous. Il dit toujours qu’il n’est pas un directeur sportif, mais plus un architecte. Il dit que pour assembler son puzzle, il doit entrer dans le cœur du club, savoir comment les supporters pensent, quel style de jeu les supporters aiment, ce que veut l’entraîneur… Il entre dans toutes ces problématiques et, ensuite, il construit« . Neuf mois plus tard, le président du Celta Vigo sort une nouvelle fois du silence, cette fois pour confirmer la présence de Luis Campos à ses côtés pour la prochaine saison : « Nous avons fait un premier grand pas avec Luis Campos et nous voulons en faire un autre avec l’entraîneur […] et à partir de là, nous voulons commencer à grandir et à avoir plus de stabilité sportive« .