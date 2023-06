Après une saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier devrait céder sa place à Luis Enrique. Le technicien espagnol est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, et a su se montrer on ne peut plus séduisant face à ses futurs dirigeants.

Comme la saison passée, le dossier de l’entraîneur au PSG se transforme petit à petit en un véritable feuilleton. Après une saison, Christophe Galtier ne devrait pas s’éterniser et plier bagage dans les prochaines jours, malgré une situation au point mort avec sa direction. Une situation qui retardera l’arrivée, la signature et l’annonce de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain. Si rien n’est officiel, tout semble acté en interne : Christophe Galtier sera licencié et Luis Enrique intronisé. Le technicien espagnol aurait par ailleurs déjà rencontré ses dirigeants Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos selon RMC Sport, en faisant l’unanimité en interne aux yeux de son président, du conseiller football, mais aussi de l’état major à Doha. Une unanimité acquise contrairement à son concurrent pour le poste qu’était Julian Nagelsmann, dont l’arrivée n’enchantait pas le dirigeant portugais par exemple. L’ancien entraîneur du FC Barcelone se serait montré impressionnant au moment de ces échanges, « dégageant une grosse énergie mais aussi une envie de faire bouger les choses et de voir grandir le club« . Pour décrire le travail en amont de Luis Enrique, nos confrères d’RMC Sport écrivent : « L’Espagnol avait tout préparé. Il a identifié le manque d’envie parfois affiché par les joueurs et son charisme à jouer pour lui. Tout le contraire de Nagelsmann« . Par ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi serait admiratif face à la combativité et l’ambition de l’entraîneur espagnol.

Quel poids sur le mercato ?

La piste menant à Julian Nagelsmann faisant office de concurrence principale pour Luis Enrique. Selon les échos d’RMC Sport qui s’appuie sur des sources proches du dossier, le coach allemand « est arrivé en montrant la ligne ‘Bayern Munich‘ sur son CV« . Une façon pour le jeune technicien de vouloir calquer le projet bavarois sous les cieux parisiens. Dans son entourage, c’est le manque de clarté du projet du PSG qui explique l’échec des négociations. Une situation qui explique l’état « très avancé » de la piste Luis Enrique. Si le staff de ce dernier n’est toujours pas totalement constitué, l’Espagnol de 53 ans « voudra aussi avoir, a minima, un droit de regard sur le mercato« , toujours selon RMC Sport.