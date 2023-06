Un dénouement cette semaine pour Luis Enrique ?

Sauf énorme retournement de situation, Luis Enrique sera le futur entraîneur du PSG. Les derniers détails doivent être réglés. Le PSG espère pouvoir conclure le deal cette semaine.

Le dossier de l’entraîneur du PSG est parti dans tous les sens ces dernières semaines. Beaucoup de noms ont été avancés, et le favori pour le poste changeait constamment. Un coup c’était Julian Nagelsmann, puis Luis Enrique, avant que Thiago Motta soit annoncé comme la priorité. Finalement, il s’agirait de l’entraîneur espagnol. Selon les dernières informations, il a toujours été le choix numéro 1 de Doha et l’ancien coach du Bayern Munich était son alternative. Dans les prochains jours, l’ancien sélectionneur de la Roja devrait parapher un contrat de deux ans plus une année en option avec les Rouge & Bleu.

Luis Enrique a accepté le poste

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG s’attend à sceller l’accord avec Luis Enrique cette semaine. En effet, les derniers détails à régler concerneraient le futur staff de l’entraîneur espagnol et leurs contrats. L’ancien coach du FC Barcelone a déjà accepté le poste assure le spécialiste du mercato qui conclut en indiquant que les discussions entreront dans leur phase finale dans les prochaines 24 à 48 heures. Après de longues semaines, le dossier du futur entraîneur du PSG semble se concrétiser.