Pour son cinquième et dernier match de préparation avant le début de la saison le 12 août prochain, le Paris Saint-Germain s’est imposé face au club sud-coréen Jeonbuk Hyundai (0-3). Un doublé de Neymar et un but de Marco Asensio en fin de rencontre ont permis aux parisiens de clôturer leur tournée asiatique de la meilleure des manières. Présent face à la presse à l’issue de la rencontre, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a exprimé toute sa satisfaction.

Si les premiers matchs de préparation n’étaient pas rassurants, le PSG a conclu son aventure au Japon et en Corée du Sud en beauté avec une large victoire par 3 buts d’écart contre Jeonbuk Hyundai, actuel quatrième du championnat sud-coréen. Les hommes de Luis Enrique ont su dominer leurs adversaires de la tête et des épaules. Un beau visage montré par les joueurs, en particulier Neymar, en jambes, de retour sur les terrains après plus de 6 mois d’absence. Le Brésilien s’est amusé entre ses gestes techniques, doublé (40′, 83′) et passe décisive pour Marco Asensio (88′).

Prestation réussie pour Luis Enrique, qui a exprimé son enthousiasme face aux médias à l’issue de la rencontre. Le technicien espagnol est satisfait de la tournée et de son équipe, à l’issue d’une préparation dont les résultats n’auront pas été pleinement convaincants (victoire 2-0 face au Havre, match nul 1-1 contre Al Nassr, défaite 2-3 contre Cerezo Osaka, défaite 1-2 contre l’Inter et victoire 0-3 contre Jeonbuk Hyundai). Pour autant, Lucho est persuadé que son équipe va dans le bon sens :

« C’était un plaisir d’être au Japon et en Corée. Nous avons été reçus de manière extraordinaire, nous serons heureux de revenir à l’avenir. Je pense que l’équipe répond à nos attentes. Bien sûr, je pense que certains résultats auraient pu être meilleurs, mais j’aime le message que mes joueurs m’envoient et je suis heureux, a affirmé l’ancien du FC Barcelone, avant de se projeter sur le début de la saison : Je suis ravi, j’ai hâte de découvrir le Parc des Princes en tant qu’entraîneur du PSG, et découvrir nos supporters. Je suis sûr que nous allons prendre du plaisir cette saison. » Luis Enrique

Prendre du plaisir, dans un club où cette notion ne fut que très peu présente l’année passée, s’affiche comme un objectif primordial pour Luis Enrique. Si les résultats en préparation n’ont pas été probants, l’entraîneur espagnol semble déjà insuffler une patte à son collectif.