Moins d’un mois aura suffi pour que Luis Enrique se rende compte de l’ampleur de la folie parisienne. Arrivé le 5 juillet à Paris, l’Espagnol était déjà annoncé sur le départ par le quotidien Marca hier soir. Le PSG et son entraîneur ont rapidement éteint une braise qui aurait pu se transformer en incendie.

Les scénarios improbables se suivent et se ressemblent au Paris Saint-Germain, mais celui-ci n’avait encore jamais été imaginé : selon Pedro Morata, journaliste espagnol de Marca et de la COPE, Luis Enrique pourrait quitter le PSG dès cet été. En cause, une lassitude provenant du manque de clarté autour du feuilleton Kylian Mbappé ainsi que les potentiels départs de Luis Campos et de son adjoint, Rafael Pol, l’auraient amené à reconsidérer son aventure parisienne avant même le début de la saison.

Le PSG dément formellement

Si le PSG n’a pas tardé à réagir et démentir, les raisons évoquées par Marca ne relèvent pas totalement de l’absurde. Le conflit entre Kylian Mbappé et le board parisien pourrait ne pas plaire au coach espagnol, qui selon Marca serait contre l’idée de garder Mbappé pour la saison sans pouvoir le faire jouer. Même si cette situation semble improbable, les chances que le PSG refuse d’aligner Mbappé existent. Luis Enrique ne validerait pas cette perspective qui le ferait composer au sein d’une guerre interne.

De plus, Luis Enrique pourrait ne pas apprécier les départs de Luis Campos et Rafael Pol. Le conseiller sportif portugais, très lié à Kylian Mbappé, était annoncé sur le départ ce jeudi dans les colonnes du Parisien. Une décision qui ne serait pas au goût du coach espagnol, avec qui Campos s’entend bien. Toujours selon Marca, Rafael Pol pourrait également quitter le club, après avoir connu des soucis personnels. Un départ susceptible d’affecter Lucho. Face à ces informations, le PSG s’est montré catégorique, qualifiant les rumeurs de ridicules et déplacées.

🚨 Un représentant du PSG explique que les rumeurs d'aujourd'hui sur Luis Enrique sont "aussi ridicules que complètement déplacées"



De plus, le club considère que les rumeurs d'un départ de Luis Enrique et de Luis Campos sont "complètement absurdes" 🗣️❌



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/MfPeHbZw7v — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 3, 2023

Le club de la capitale a été suivi ce matin par Luis Enrique, auteur d’un message symbolique inscrit sur une photo où on le voit avec son staff : « Un pour tous et tous pour un » ! Un post Instagram qui n’a rien d’anodin, de la langue employée au timing pour le publier. Soulagé, c’est le sentiment qu’ont dû ressentir bon nombre de supporters parisiens lorsque le PSG et Luis Enrique ont répondu aux rumeur lancées par Marca.

📱 "Un pour tous et tous pour un !"

Luis Enrique sur Instagram avec une photo de lui et son staff 🤝🔴🔵 pic.twitter.com/qolpBQD1aY — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 4, 2023

Après une préparation en demi-teinte, qui a vu le PSG s’imposer face à Jeonbuk Hyundai (3-0) pour son dernier match de pré-saison, l’entraîneur espagnol a d’ailleurs exprimé tout son enthousiasme quant à son équipe et n’a pas hésité à se projeter sur la saison prochaine. Il en faudra plus pour faire vasciller Luis Enrique et ses ambitions.

