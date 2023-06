Luis Fernandez : émotions pour la dernière au Camp des Loges

Ce vendredi, les joueurs du Paris Saint Germain effectueront leur dernière séance d’entraînement au Camp des Loges. Une dernière dans ce lieu historique pour le club, qui a suscité l’émotion chez l’ancien joueur et entraîneur du PSG, Luis Fernandez.

Dans les colonnes du Parisien, le joueur formé dans ce même centre du Camp des Loges en 1978 s’est livré sur son expérience dans ce lieu. La nostalgie est de mise : « C’était un lieu où on pouvait se retrouver et qui était agréable à vivre […] Les joueurs étaient heureux d’être présents au quotidien ici, de s’entraîner dans ce lieu.« .

Luis Fernandez se rappelle de ce lieu, lorsqu’il était ouvert au public, avant la fermeture aux supporters en 2012 : « J’ai toujours senti une atmosphère spéciale. Tout le monde pouvait rentrer, tout le monde pouvait participer, il n’y avait pas de problèmes d’insécurité, tout le monde respectait tout le monde. C’était bien géré. […] Il y avait une réelle proximité qui n’existe plus.« .

Entre le départ du Camp des Loges et l’éventualité que le PSG quitte le Parc des Princes, le champion de France en 1986 se sent attristé : « Quand je vois que le club part du camp des Loges et qu’on parle de quitter le Parc des Princes pour le Stade de France… Ce ne sont pas des choses qu’on aime entendre quand on a été joueur et entraîneur du PSG. »

Le Paris Saint Germain, perd donc cette âme saint-germanoise, une valeur importante aux yeux du coach qui a amené Paris sur le toit de la C2 en 1996 : « Saint-Germain-en-Laye devient le centre de ta vie à partir du moment où tu poses ton sac au centre de formation. Tu dors en ville, tu manges en ville, tu es dans ce petit marché, cette petite ville qui a une vraie âme […] Les joueurs habitaient à Saint-Germain, les enfants étaient dans des écoles du coin et cela créait inévitablement du lien entre eux« .

Centre d’entraînement et centre de formation, le Camp des Loges à toujours été le point d’ancrage du Paris Saint Germain. Mais la saison prochaine, ce sont près de 53 ans d’histoire à Saint Germain en Laye qui prennent fin. Après cette séance d’entraînement du jour, en amont de la dernière rencontre de la saison contre le Clermont Foot 63, l’équipe professionnelle et le centre de formation diront adieux au centre d’entrainement Ooredoo. 492 joueurs et davantage de jeunes formés au club seront passés par là. Place à une nouvelle page à Poissy dans le livre des Rouges et Bleus.