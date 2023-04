Un départ du Parc des Princes redouté par les commerçants

Le PSG pourrait changer de stade. Les dirigeants parisiens aimeraient devenir propriétaire de son stade, et dans l’idéal il souhaiterait que ce soit le Parc des Princes. Mais d’autres solutions existent. Un possible départ du Parc qui pourrait avoir un impact sur les riverains autour du stade.

Le PSG et le Parc des Princes c’est une histoire qui dure depuis très longtemps. Mais avec l’intransigeance de la Mairie de Paris sur une vente du stade de la porte de Saint-Cloud, les Rouge & Bleu pourraient être obligé de déménager pour devenir propriétaire de leur stade. Même si le choix numéro 1 est de rester dans son antre historique, comme les supporters le souhaitent, le PSG étudie d’autres possibilités. Un possible départ du Parc des Princes qui pourrait aussi avoir un impact sur le voisinage et les commerçants autour du stade.

« Si le PSG quittait le Parc, ce serait vraiment une catastrophe pour nous »

Ludo, le patron de la brasserie Cardinal a évoqué cette possibilité au Parisien. « Si je vous disais que je ne bosse pas les jours où il y a 50 000 personnes au stade, c’est que je suis un menteur. Pour nous, une soirée foot, ça équivaut à quatre jours de travail. Plus il y aura de monde au stade, plus on va bosser. » Pour la brasserie Les 2 Stades, située juste en face du Parc des Princes et de Jean-Bouin, c’est la même chose. « Ça nous ferait énormément de tort si le PSG déménageait. Pour nous, le PSG c’est 30 à 40 % de notre chiffre d’affaires. Les jours de matches, c’est énorme le monde que ça nous amène. Et le reste de la semaine, la visite du Parc des Princes et la boutique du club drainent, me semble-t-il, plus de 2 000 personnes par jour. Imaginez ce que ça représente si ne serait-ce que 5 % de ces visiteurs s’arrêtent chez moi… Si le PSG quittait le Parc, ce serait vraiment une catastrophe pour nous.«

« Un déménagement, nous, on trouverait ça super »

Pour d’autres, un départ du PSG du Parc des Princes ne serait pas une mauvaise chose. « Un déménagement, nous, on trouverait ça super, lancent Christine et Dominique, couple de sexagénaire qui vit à côté du stade. Cela fait des années qu’on subit ça, le bruit, les bouteilles d’alcool, les voitures garées n’importe comment… Quand on veut recevoir du monde, on est obligés de faire en fonction des matches. Si le match est à 21 heures, à partir de 18 heures tout est bloqué, on ne peut plus bouger. C’est pareil pour le périph. Parfois, je mets trois heures pour trouver une place ! Du coup, il m’arrive de me garer la veille.«