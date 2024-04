PSG / Lyon – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45, prime Video), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait réaliser quelques changements.

Après son large succès contre le FC Barcelone (1-4) qui lui a permis de se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve les terrains ce dimanche soir avec la réception de Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, en convalescence après son opération au tendon d’Achille, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez, suspendu pour une accumulation de cartons. Par rapport à la composition contre le FC Barcelone, le coach du PSG devrait apporter quelques changements.

Danilo ou Beraldo pour remplacer Hernandez ?

Dans les buts, il ne devrait pas y avoir de surprise avec la titularisation de Gianlugi Donnarumma. Le numéro 99 du PSG devrait être défendu par une défense à quatre composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos et Nuno Mendes. Pour le quatrième spot, Le Parisien et l’Equipe ne sont pas d’accord. Pour le quotidien sportif, c’est Danilo Pereira qui devrait accompagner le capitaine parisien en charnière centrale. Pour le quotidien francilien, ce serait son compatriote Lucas Beraldo. Le Parisien place le PSG en 4-2-4 avec un milieu Warren Zaïre-Emery, Lee Kang-in derrière un quatuor d’attaque composé d‘Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Pour l’Equipe, Luis Enrique alignera son équipe en 4-3-3 avec un milieu Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Lee Kang-in et une attaque, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola. Du côté Lyonnais, les deux quotidiens s’accordent sur la titularisation d’Alexandre Lacazette malgré sa sortie sur blessure la semaine dernière après un très gros choc avec le gardien brestois.

Le XI du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Dembélé, Mbappé, Barcola

selon : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Dembélé, Mbappé, Barcola Le XI du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Lee – Dembélé, Mbappé, Ramos, Barcola

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Lee – Dembélé, Mbappé, Ramos, Barcola Le XI probable de Lyon : Lopes – Mata (ou Maitland-Niles), Caleta-Car, O’Brien, Maitland-Niles (ou Emerson) – Tolisso, Caqueret, Matic – Nuamah, Lacazette – Cherki (ou Benrahma)

