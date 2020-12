Jusqu’au dernier moment avant la rencontre on se demandait si le PSG jouerait en 5-3-2 ou en 4-3-3 contre Lyon. C’est finalement la première option que Thomas Tuchel a retenu, et ce n’était pas la meilleure puisqu’on a vu une équipe parisienne perdue subir les options tactiques de Rudi Garcia. C’est donc presque logiquement qu’à la pause l’OL menait 1-0 grâce à une réalisation de Tino Kadewere (35e) suite à une perte de balle de Presnel Kimpembe. En seconde période, Lyon fait le choix de reculer pour mieux contrer. Ce qui donne un peu de confort au PSG mais pas d’inspiration. Rien ne va. Même les changements ne dynamisent pas la rencontre. Danilo Pereira, encore défenseur, se retrouve à gérer des un contre un… La défaite s’annonce, et pour corser le tout, Thiago Mendes fait une vilaine faute sur Neymar. La cheville est bloquée. Le numéro 10 sort en pleurs, sur civière. Le pire n’est jamais certain, mais il était bien au rendez-vous ce dimanche 13 décembre 2020 au Parc des Princes… Individuellement, seul Keylor Navas est à louer pour sa performance. Le Costaricien est décidément la valeur sûre.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG: Navas (7) – Kehrer (3.5) – Pereira (5) – Kimpembe (3.5) – Florenzi (5) – Verratti (5) – Paredes (3.5) – Di Maria (3) – Bakker (4.5) – Kean (3) – Neymar (4)