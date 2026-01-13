PSG – Mamadou Sakho annonce sa retraite

L’ancien joueur du PSG, Mamadou Sakho, a profité de ce derby francilien pour annoncer sa fin de carrière de joueur, lui qui était sans club depuis mai 2025.

Mamadou Sakho (35 ans) a saisi l’occasion de ce derby francilien pour faire une grosse annonce. Passé par le Paris FC avant de rejoindre le centre de formation du PSG en 2002, à l’âge de 12 ans, l’ancien international français a annoncé sa retraite devant le public du Parc des Princes.

« Je suis fier d’avoir pu représenter la capitale et toute sa banlieue »

Non sans émotion, le plus jeune capitaine de l’histoire du club (à l’âge de 17 ans et 249 jours) a fait cette annonce devant les supporters parisiens. « Annoncer ma retraite lors du match PSG-PFC, c’est spécial. Sans le Paris FC, il n’y aurait pas eu le PSG pour moi. C’est une belle page, un beau livre, j’en suis très fier. Je suis fier d’avoir pu représenter la capitale et toute sa banlieue, d’avoir pu inspirer beaucoup de jeunes. Quand j’ai commencé, le PSG ne donnait pas beaucoup de chances aux jeunes. C’était un objectif de montrer qu’on pouvait le faire », a-t-il déclaré à la mi-temps du match PSG / PFC, dont il a donné le coup d’envoi fictif.

Entre 2006 et 2013, Mamadou Sakho a porté le maillot du PSG à 201 reprises (7 buts) et a remporté quatre titres : la Coupe de la Ligue en 2008, la Coupe de France en 2010, la Ligue 1 et le Trophée des Champions en 2013. Après son départ de Paris, Mamadou Sakho a rejoint l’Angleterre où il a porté les maillots de Liverpool (2013-2017) et de Crystal Palace (2017-2021) avant de retrouver la France en évoluant au Montpellier Hérault (2021-2023). Il était sans club depuis mai 2025 et une dernière expérience de six mois en Géorgie (Torpedo Kutaisi). Sa carrière a aussi été marquée par son incroyable doublé au Stade de France lors d’un barrage retour de qualification à la Coupe du Monde 2014 face à l’Ukraine (3-0). « Les supporters se souviendront d’un joueur dévoué, très attaché à ses racines parisiennes. L’ensemble du club tient à féliciter Mamadou pour sa riche carrière, et lui souhaite le meilleur pour ses futurs projets », exprime le PSG dans un communiqué.

Merci Sakho !

Le meilleur pour la suite ! ❤️💙 pic.twitter.com/D3APyHkH4z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 12, 2026