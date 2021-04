PSG / Manchester City : les notes des joueurs parisiens

Le PSG rêve d’une Ligue des champions. Manchester City rêve d’une Ligue des champions. Mais un seul club passera cette demi-finale version 2020/21. Et à cette heure, ce sont les Anglais qui ont un pied à Istanbul après une victoire 2-1 à Paris. Mais pas les deux. “Il faudra avoir de la personnalité, avoir une mentalité de guerriers. On a tout ce qu’il faut pour inverser la situation”, a déclaré Marquinhos au coup de sifflet final. Il faudra surtout être au niveau de la première période. Extrêmement bonne. Tout l’inverse de la seconde pendant laquelle le PSG était totalement sous l’eau… Seuls surnageaient alors Angel Di Maria et Marquinhos. Les deux hommes forts. Désormais, il faut travailler pour être en capacité d’aller agresser les Citizens. Neymar, Kylian Mbappé et d’autres nous doivent une revanche. Gana Gueye n’aura pas l’opportunité de se reprendre suite à un carton rouge car dans le rouge il était physiquement au moment de son coupable tacle non maitrisé. Ses partenaires auront eux une seconde chance.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas [4/10] – Florenzi [5/10] – Marquinhos [7/10] – Kimpembe [5/10] – Bakker [4/10] – Paredes [4,5/10] – Gueye [4/10] – Di Maria [7/10] – Verratti [4/10] – Neymar [3.5/10] – Mbappé [3/10]