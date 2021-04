Marquinhos : “On ne doit pas avoir de doute maintenant”

Après une première période aboutie, le PSG s’est effondré en seconde mi-temps et s’est incliné en demi-finale aller de Ligue des champions (1-2) face à Manchester City, au Parc des Princes. Les Parisiens devront renverser ce score défavorable lors de la confrontation retour la semaine prochaine en Angleterre (4 mai). Après le match, le capitaine et buteur parisien – Marquinhos – est revenu sur la contre-performance des Rouge et Bleu, au micro de RMC Sport.

Comment expliquer les deux mi-temps différentes du PSG ?

Marquinhos : “En deuxième, on était trop derrière, on n’arrivait pas à sortir. City a été plus agressif et plus haut. Pour le prochain match, on doit être plus régulier dans les deux mi-temps. Il nous reste 90 minutes mais on doit faire une meilleure performance pour passer en finale.”

Un problème physique ou un City trop fort ?

Marquinhos : “C’est difficile à dire maintenant. Il faut mieux analyser pour voir nos difficultés. C’est dur de courir derrière le ballon et quand on le récupérait, c’était dur de sortir. On n’arrivait pas bien à les contrer. Il faut parfois être plus intelligents. Même si on avait déjà été en difficulté dans les autres matches, on avait été plus costauds. On a pris deux buts bêtes. Ce sont des détails et c’est la Champions League. On doit mieux gérer les petits détails et être plus costauds dans le difficulté pour profiter de nos bons moments dans le match.”

Les clés pour le match retour

Marquinhos : “Il faut surtout avoir de la personnalité, celui qui n’y croit pas ne doit pas venir. Il faut une mentalité de guerrier pour passer au prochain tour. On est proches et on ne doit pas avoir de doute maintenant. On doit améliorer nos mauvaises choses. On a tout ce qu’il faut pour renverser la situation, il faut y croire. Il faut être costauds et avoir de la personnalité pour renverser la situation là-bas.”