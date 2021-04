Guardiola : “On était plus agressifs en deuxième mi-temps”

Pour sa demi-finale aller de Ligue des champions, le PSG s’est incliné au Parc des Princes face à Manchester City (1-2). En difficulté en seconde période, les Parisiens gardent tout de même de l’espoir pour le match retour en Angleterre la semaine prochaine (4 mai). Après le match, l’entraîneur des SkyBlues, Pep Guardiola, est revenu sur le changement d’attitude de ses joueurs en seconde période, au micro de RMC Sport.

Les deux mi-temps différentes

Guardiola : “On a bien commencé les premières minutes, mais après on a encaissé un but. On n’a pas joué de la manière nécessaire dans cette compétition en première période, avec du relâchement. Mais ce n’est pas facile contre le PSG, dès que vous perdez le ballon Neymar, Di Maria, ou Mbappé vous menacent. On a été plus agressifs ensuite, meilleurs avec le ballon, on a pu déplacer le jeu et on revient à Manchester avec un bon résultat. Le discours à la mi-temps ? En fait, on n’a pas changé grand-chose à la mi-temps, on a juste dit aux gars: ‘Jouez au foot, faites preuve de personnalité, si on perd, on perd, mais on doit être nous-mêmes.”

Les difficultés du PSG en deuxième-mi-temps

Guardiola : “Ils voulaient le faire mais ils n’étaient pas capables de le faire parce qu’on était plus agressifs. Si vous laissez Verratti, Paredes ou Marquinhos trouver Neymar c’est plus dur, mais en deuxième période on ne les a pas laissés respirer.”

Bloquer Neymar et Mbappé

Guardiola : “Oui c’était l’ambition évidemment. Quand vous affrontez le PSG, on veut bloquer ces joueurs exceptionnels. Dans les dernières minutes, j’ai vu un Neymar qui voulait gagner le match par lui-même en prenant le ballon. C’est un joueur exceptionnel.”

Un PSG meilleur à l’extérieur

Guardiola : “Peut-être qu’ils vont innover, mais vous savez, nous on veut jouer avec notre personnalité pour atteindre la finale. C’est ce qu’on doit faire.”