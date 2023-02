PSG Bayern

Ce mardi soir (21h sur RMC Sport 1 et Canal Plus), le PSG et le Bayern Munich s’affrontent au Parc des Princes à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

J-1 avant le rendez-vous européen tant attendu face au Bayern Munich. Dans une période trouble depuis la reprise du championnat, les Rouge & Bleu ne préparent pas au mieux cette affiche et devraient être privés de leur élément phare, Kylian Mbappé, au coup d’envoi. Mais Christophe Galtier a déjà une idée précise de son schéma de jeu et pourra compter sur le retour de deux joueurs cadres.

Verratti et Messi annoncés titulaires

Absents du déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1) ce week-end, Marco Verratti et Lionel Messi seront aptes pour ce match face aux Bavarois. L’Italien a repris l’entraînement ce dimanche tandis que le champion du Monde 2022 est attendu à la séance collective aujourd’hui. Concernant Kylian Mbappé, il a pris part à une partie de l’entraînement avec ses coéquipiers dimanche et sa présence sera scrutée de près lors de la séance du jour. Mais pour le match de demain, l’international français n’a aucune chance de débuter la rencontre.

Face aux Bavarois, Christophe Galtier pourrait être tenté de revenir à un schéma à trois défenseurs. En effet, selon L’Equipe, le coach parisien pourrait aligner un trio défensif Marquinhos–Danilo-Ramos. Sauf mauvaise surprise de dernière minute, les rôles de piston seront assurés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. De son côté, Marco Verratti fera son retour dans le onze aux côtés de Fabian Ruiz, d’après le quotidien sportif. Vitinha pourrait de nouveau évoluer un cran plus haut. Enfin, Lionel Messi devrait être associé à Neymar Jr en attaque. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ quasi identique. Une seule modification pourrait avoir lieu. Une titularisation de Carlos Soler en lieu et place de Fabian Ruiz. La présence de l’ancien de Valence permettrait à Vitinha d’évoluer un cran plus bas dans l’entrejeu.