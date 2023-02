LdC : Le groupe bavarois face au PSG

Le PSG affronte le Bayern Munich dans un peu plus de 24h en huitième de finale de Ligue des Champions. Le moment pour Julian Nagelsmann de dévoilé le groupe de joueurs convoqués afin de faire le déplacement sur la pelouse du Parc des Princes. Le technicien allemand a du composer sans quatre de ses joueurs.

Si le groupe du Paris Saint-Germain vient de tomber avec une grosse surprise (le groupe parisien), celui du Bayern Munich n’en réserve en revanche aucune. En effet, le seul flou qui planait concernait la présence ou non de Sadio Mané. Résultat ? L’attaquant sénégalais manquera bel et bien le match aller de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une absence conjuguée à celles de Manuel Neuer, Lucas Hernandez ainsi que Noussair Mazraoui. A noter les évidentes présences du titi parisien Kingsley Coman et de l’ancien attaquant du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting.