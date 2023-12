PSG / Metz – Le groupe parisien sans Dembélé, avec Ramos

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport), le PSG reçoit le FC Metz dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans six joueurs.

Après son match nul dans les dernières secondes sur la pelouse de Lille (1-1) le week-end dernier, le PSG joue son dernier match de l’année 2023 ce mercredi soir avec la réception du FC Metz – au Parc des Princes – pour le compte de la dix-septième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer devant leurs supporters afin de terminer de la meilleure des manières l’année 2023 et conserver un beau matelas d’avance sur son dauphin, Nice. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans six joueurs. Absents de longue date, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe n’auront pas joué lors de cette première partie de saison. C’est également le cas de Keylor Navas, qui souffre des lombaires depuis plusieurs semaines.

Victime d’une luxation de l’épaule droite contre Le Havre, Fabian Ruiz est également forfait pour cette rencontre. De retour contre Lille après avoir été suspendu contre le Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé ne jouera pas ce PSG / Metz. L’international français, victime d’une alerte aux ischios jambiers, a été préservé par son coach. C’est également le cas d’Arnau Tenas, touché à l’épaule droite contre Lille dimanche soir. Malades et absents face aux Lillois, Carlos Soler et Gonçalo Ramos font leur retour dans le groupe de Luis Enrique. Déjà présent dans la liste pour le déplacement à Lille, Ethan Mbappé a de nouveau été convoqué par le coach espagnol pour cette rencontre de la dix-septième journée de Ligue 1.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Donnarumma, Letellier, Mouquet

Défenseurs (5) : Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mukiele, Skriniar

Milieux (7) : Ugarte, Danilo, Vitinha, Ndour, Soler, Zaïre-Emery, E.Mbappé

Attaquants (6) : Mbappé, Ramos, Asensio, Lee, Kolo Muani, Barcola