En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Montpellier au Parc des Princes (3-0). Un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête du championnat.

Pour une fois, le PSG avait la possibilité de mettre la pression sur ses adversaires dans la course à la première place. Dans un match complètement maitrisé, même s’il s’est fait une petite frayeur dès le début de la rencontre, le club de la capitale s’est largement imposé sur sa pelouse contre Montpellier grâce à des buts de Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Vitinha (3-0). Avec ce succès, le PSG a très bien préparé son déplacement à Milan pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec ce succès, le PSG prend provisoirement la tête de la Ligue 1. Au micro de Prime Video, Ousmane Dembélé est revenu sur cette belle victoire parisienne.

« On se connaît de mieux en mieux »

« On a fait un très bon match. On voulait prendre ce match au sérieux. Être leader avant que les autres ne jouent. On est content de notre match, on a fait beaucoup d’efforts et on s’est bien préparé pour le grand match en Ligue des Champions. Les trois buts sont magnifiques ? Oui, bien sûr. Après, on se connaît de mieux en mieux. Ça fait pratiquement trois ou quatre mois que l’on joue ensemble. On s’entraîne ensemble, le coach nous donne beaucoup de consignes et on essaye de les appliquer en match. Pas de but pour moi, ça me pèse ? Non, cela ne me pèse pas du tout. Aujourd’hui, je suis content du match que j’ai fait. Il manque juste un but.«