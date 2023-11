Le PSG a lancé la 11e journée de Ligue 1 avec une belle victoire au Parc des Princes face à Montpellier (3-0). Une partie dominée de la tête et des épaules par les hommes de Luis Enrique.

Devant leur public, les Rouge et Bleu ont validé la passe de cinq. Vainqueurs du MHSC sur le large score de 3-0, ces derniers ont ainsi pris, de manière provisoire, la tête de l’élite hexagonale. Mais au-delà du résultat pur et dur, c’est surtout la copie rendue qui est très satisfaisante. D’ailleurs, au sortir de ce revers des siens, le coach héraultais, présent en conférence de presse, Michel Der Zakarian, a expliqué que la supériorité du PSG avait réellement été totale.

▪️ La montée en puissance de Kang-In Lee



▪️ Le côté droit Dembélé-Hakimi foudroyant



▪️ Kolo Muani en difficulté



Ils ont été plus forts que nous

«En première mi-temps, on a quand même fait une bonne entame, sur les 10/15 premières minutes avant qu’on prenne le but mais après en deuxième mi-temps, c’était très compliqué. Je pense qu’on aurait pu mieux faire dans les trente derniers mètres, surtout techniquement dans nos choix mais après on a joué un adversaire qui était plus fort que nous ce soir, qui nous a dominé dans tous les compartiments. Collectivement, c’était compliqué, très compliqué. Ils avaient une meilleure maitrise que nous, physiquement ils ont été beaucoup plus forts que nous».