En venant à bout de Montpellier ce vendredi (3-0, 11e journée de Ligue 1), le PSG a confirmé sa bonne dynamique du moment. Voici quelques chiffres à retenir concernant cette partie.

Le PSG commence, doucement mais sûrement, a trouvé un vrai rythme de croisière. Les Parisiens ont, en effet, enchaîné une cinquième victoire de rang ce vendredi soir. Opposés à Montpellier, sur leur pelouse du Parc des Princes, les Rouge et Bleu ont ainsi mené leur barque assez tranquillement, validant un précieux succès sur le score large de 3-0. Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Vitinha ont été les trois scoreurs de cette confrontation. Preuve encore que l’entrejeu parisien est très performant depuis maintenant plusieurs sorties. Forcément de bon ton avant de se rendre du côté de la Lombardie ce mardi soir en marge de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions.

Des statistiques avantageuses

Il n’y a qu’à observer la dynamique dans laquelle se situent les hommes de Luis Enrique pour se rendre compte de l’évolution constante. Cela fait donc cinq rencontres de suite que ces derniers sortent vainqueurs de leurs confrontation. Cela fait également quatre matches consécutifs avec, à minima, trois buts marqués. Mieux, sur les six dernières rencontres, Gianluigi Donnarumma a su conserver sa cage inviolée à quatre reprises. Côté individuel, Warren Zaïre-Emery a frappé très fort puisqu’il a inscrit son tout premier but au sein de son jardin du Parc des Princes. Avec deux réalisations et cinq offrandes à son compteur depuis l’entame de la saison, le titi parisien est devenu, à égalité avec Mathys Tel (FC Bayern), le joueur de la génération 2005 le plus prolifique des cinq grands championnats. Pour sa part, Achraf Hakimi a offert deux passes décisives dans un même match pour la première fois avec le PSG. Sur ses dix dernières apparitions, le Marocain a, en outre, été décisif à huit reprises : 4 buts et 4 assists.