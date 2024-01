Ce dimanche (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG se déplace à Castres pour affronter l’US Revel à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France. Et à la veille du match, le club parisien a dévoilé son point médical.

Ce dimanche, le PSG fait son entrée en lice en Coupe de France. À cette occasion, les Rouge & Bleu affronteront le club de Regional 1, l’US Revel. Une affiche de rêve pour le club amateur. De son côté, Luis Enrique a de forte chance de faire tourner son effectif. Et le coach parisien sera privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre. Comme lors des précédents matches, Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Nuno Mendes (ischio-jambiers) sont absents. Et le club parisien confirme l’absence de Milan Skriniar, qui va subir une opération dans les jours à venir.

Opération à la cheville gauche pour Skriniar

Le Slovaque est « victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche. Il sera opéré du retinaculum la semaine prochaine à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un nouveau point sera fait par la suite », précise le PSG dans son point médical. Autre absent pour cette rencontre face à l’US Revel, Lucas Hernandez. Le Français « souffre d’une infection virale et sera laissé au repos ce week-end. » De son côté, Arnau Tenas manque encore à l’appel et poursuit sa reprise progressive après une douleur à l’épaule. À noter l’absence de Fabian Ruiz dans le point médical du jour. Pour rappel, Lee Kang-In et Achraf Hakimi sont absents. Les deux joueurs ont rejoint leur sélection pour disputer la Coupe d’Asie et la CAN.

Le point médical du PSG

