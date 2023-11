PSG / Monaco – Annoncez votre pronostic !

Ce soir, le PSG retrouve la Ligue 1 avec le choc contre l’AS Monaco. Les Parisiens pourraient prendre six points d’avance sur son adversaire du soir.

Quinze jours après son dernier match de championnat, contre Reims (0-3), le PSG retrouve la Ligue 1 ce soir en ouverture de la 13e journée dans le choc contre l’AS Monaco, au Parc des Princes. Après avoir récupéré la première place lors de la dernière journée, les Parisiens pourraient prendre six points d’avance sur leur adversaire du soir et mettre la pression à Nice, qui serait à quatre points avant son match contre Toulouse dimanche après-midi (13 heures) en cas de succès parisien. Avec ce bel affrontement, le PSG préparera au mieux son match de Ligue des Champions contre Newcastle mardi soir, toujours au Parc des Princes.

À deux heures de cette rencontre, comment sentez-vous cette partie ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous. Avant la trêve internationale, le PSG s’était largement imposé sur la pelouse du Stade de Reims (0-3) grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Un score annoncé ici par Cavanevendange, freeed, Jacky fout et slet. Bravo à eux !