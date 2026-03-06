Luis Enrique
Image : psg.fr

PSG / Monaco – Le groupe parisien avec le retour de Dembélé

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum6 mars 2026

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 21 joueurs.

Pour la troisième fois en trois semaines, le PSG et l’AS Monaco vont s’affronter. Après leur double confrontation en barrage de la Ligue des champions, remporté par le PSG (5-4 en score cumulé), les deux formations se retrouvent ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront à coeur de s’imposer pour prendre provisoirement sept points d’avance en tête du classement et de préparer au mieux la réception de Chelsea mercredi prochain en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

PSG / Monaco – Les compositions probables selon la presse

Dembélé et Mayulu de retour dans le groupe

Et pour cette rencontre face au club du Rocher, Luis Enrique doit composer sans Fabian Ruiz, João Neves et Quentin Ndjantou. En revanche, il peut compter sur les retours d’Ousmane Dembélé et Senny Mayulu, absents ces derniers matchs en raison d’un problème physique au mollet. Pour le reste du groupe, pas de surprise avec les présences de joueurs cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery
  • Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum6 mars 2026

Articles similaires

Yohan Cabaye

Yohan Cabaye maintenu à son poste de directeur du centre de formation du PSG

9 mars 2026
Enzo fernandez

LDC – Fernandez et Rosenior lancent le choc contre le PSG

9 mars 2026
Ligue des Champions Parc des Princes

Les supporters de Chelsea en nombre au Parc des Princes 

9 mars 2026
Minia avant chelsea

Talk CS – Comment le PSG peut battre Chelsea ?! Nos 3 clés du match !

9 mars 2026
Bouton retour en haut de la page