PSG / Montpellier : annoncez votre pronostic

Après sa victoire dans les derniers instants lors du match contre Metz (1-2) mercredi soir, le PSG retrouve le Parc des Princes ce samedi soir (21 heures, Canal Plus Décalé) avec la réception de Montpellier. Déjà absents contre Metz, Lionel Messi (genou gauche) et Marco Verratti (reprise) manquent encore à l’appel. Mauricio Pochettino pourra compter sur Neymar, Kylian Mbappé ou bien encore Angel Di Maria en attaque, même si le second cité pourrait souffler en vue de la rencontre contre Manchester City mardi en Ligue des Champions. Il faudra aussi surveiller les buts et savoir qui les gardera. Gianluigi Donnarumma, titulaire contre Lyon et remplaçant à Metz, ou Keylor Navas encore déterminant contre les Messins ? Alors comment sentez-vous ce nouveau match pour les Rouge & Bleu. Annoncez votre pronostic ici.

Mercredi soir, le PSG s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Metz. Un score annoncé ici par parisienmania, atomique7314 et Vince groupie de Messi. Bravo à eux !