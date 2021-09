PSG / Montpellier : les compositions officielles

Le PSG reçoit ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) Montpellier dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront empocher leur huitième victoire en huit matches de championnat cette saison. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra une nouvelle fois faire sans Lionel Messi (genou gauche), Marco Verratti (reprise) et Sergio Ramos (reprise). Apte après plus d’un an d’absence, Juan Bernat n’est pas encore dans le groupe au contraire de Colin Dagba, absent depuis le début de la saison et qui figure pour la première fois sur la feuille de match. L’entraîneur parisien a dévoilé son onze de départ. Après avoir beaucoup joué ces dernières semaines, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe vont tout de même enchaîner. Dans les buts, Pochettino a décidé de titulariser Keylor Navas. Double buteur contre Metz, Achraf Hakimi enchaîne alors qu’Abdou Diallo remplace Nuno Mendes dans le couloir gauche.

Feuille de match PSG / Montpellier

Huitième journée de Ligue 1 Uber Eats – Samedi 25 septembre 2021 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Gautier – VAR : Bien, Haquette