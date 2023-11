Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG accueille le Montpellier Hérault à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Et pour ce match, Luis Enrique devra encore trancher entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani en attaque.

Avec quatre succès d’affilée, le PSG aura à coeur de prolonger sa série de victoires en ce mois de novembre. Et cela commence dès ce vendredi avec la réception du Montpellier Hérault en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra une nouvelle fois faire un choix en attaque entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Marquinhos et Ugarte de retour dans le onze de départ

Et selon Le Parisien, le coach espagnol aurait une préférence pour l’international français en attaque. « Le numéro 23 parisien pourrait ainsi reprendre une place de titulaire devant après s’être montré à son avantage en sortie de banc contre Brest (pénalty provoqué). » Il serait ainsi aligné en attaque avec ses compatriotes Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte devrait retrouver sa place de titulaire après être resté sur le banc face au Stade Brestois (2-3). L’Uruguayen serait associé à l’indiscutable Warren Zaïre-Emery.

Concernant le rôle hybride du troisième joueur dans l’entrejeu, cela se jouera entre Vitinha et Lee Kang-In. « Vitinha pourrait retrouver une place dans le onze et occuper cette position mixte en étant aligné dans le couloir gauche ou au sein de l’entrejeu parisien en fonction des phases de possession », précise LP. Enfin, en défense, pas de surprise. Marquinhos fera son retour aux côtés de Milan Skriniar tandis qu’Achraf Hakimi et Lucas Hernandez occuperont les couloirs. Pour rappel, Luis Enrique sera privé de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo Pereira et Marco Asensio pour cette rencontre.