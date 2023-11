Ce vendredi soir, le PSG accueille le Montpellier Hérault en Ligue 1. Et l’ancien Parisien formé au club, Mamadou Sakho, ne retrouvera pas le Parc des Princes.

Le PSG retrouvera la Ligue 1 ce vendredi soir (21h sur Prime Video) lors de la réception du Montpellier Hérault. Largement victorieux de Toulouse (3-0) le week-end dernier, le MHSC voudra créer la surprise au Parc des Princes. Une pelouse que ne retrouvera pas le joueur formé chez les Rouge & Bleu, Mamadou Sakho.

Montpellier et Sakho mettent fin à leur relation contractuelle

Après une altercation avec son coach Michel Der Zakarian il y a dix jours et une mise à l’écart, l’ancien Parisien avait retrouvé l’entraînement et ses coéquipiers en début de semaine. Mais à J-1 du déplacement à Paris, le club héraultais a officialisé le départ de l’ex-international français dans un communiqué. « À l’issue de dix jours de réflexion, les parties se sont, de bonne foi, entendues pour mettre un terme à la relation contractuelle qui les liait. » Ainsi, Mamadou Sakho ne fait logiquement pas partie des 20 joueurs convoqués pour le match face au PSG et ne retrouvera donc pas son club de coeur. Mais Michel Der Zakarian pourra s’appuyer sur la belle surprise de ce début de saison, Akor Adams, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 buts, juste derrière Kylian Mbappé (10 réalisations).

Le groupe de Montpellier