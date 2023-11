PSG / Montpellier : le groupe de Luis Enrique dévoilé

Ce soir (21h00 sur Amazon Prime), le PSG reçoit Montpellier dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe pour la rencontre de championnat.

Avant de retrouver la Ligue des Champions, la Ligue 1 nous offre une opposition entre le PSG et Montpellier. Pour le compte de la onzième journée de championnat, les Parisiens reçoivent les Montpelliérains, ce soir à 21h00 sur Amazon Prime. Si les hommes de Luis Enrique ont à cœur de continuer leur bonne série, l’entraîneur espagnol peut compter sur un groupe quasi-complet.

Marquinhos de retour, Asensio pas encore prêt

Presnel Kimpembe et Nuno Mendes toujours en récupération, le PSG a annoncé hier, dans son point médical, les absences de Danilo Pereira et Keylor Navas. Pas de surprise, les deux Parisiens manquent à l’appel. Du côté des retours, le club de la capitale retrouve son capitaine. Laissé au repos le week-end dernier face à Brest, Marquinhos est de retour dans le groupe. Pour Marco Asensio, son retour à la séance d’entraînement collective d’hier ne semble pas suffire. L’attaquant reprend du service doucement mais reste fragile, et pas question de prendre de risques avant le match de Ligue des Champions.

Le groupe parisien contre Montpellier

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Kurzawa

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Ndour, Soler, Ugarte, Kang-in Lee

Attaquants : Mbappé, Ramos, Kolo Muani, Dembélé, Barcola