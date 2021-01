Pas de match en semaine, pas de déplacement jusqu’au 31 janvier, le PSG est au cœur de sa quinzaine salutaire, celle qui doit permettre de bien travailler physiquement, techniquement et tactiquement. Une période charnière au sein de laquelle on trouve cette opposition au Parc des Princes contre un Montpellier (11e) en panne depuis six journées. Et privé de Jordan Ferri (suspendu) et Andy Delort (déchirure musculaire). Côté parisien, trois absences (seulement) : Colin Dagba touché par la Covid comme son coach. Très sollicité depuis le début de la saison, Ander Herrera a été ménagé à l’entraînement ces derniers jours. Par précaution, il ne sera pas présent aujourd’hui dans le groupe. Enfin, gravement blessé en septembre dernier au genou, Juan Bernat poursuit sa reprise en vue d’un retour sur les terrains entre la mi-février et début mars.

Bref, Mauricio Pochettino (probablement en télétravail même si le présentiel n’est pas encore exclu) aura, avec son staff, des choix à effectuer. Ce qui n’empêche pas une forme de continuité. On pourrait revoir le 4-2-3-1 très offensif (sur le papier) aligné à Angers. C’est à dire avec Neymar en meneur de jeu, Marco Verratti un cran plus bas avec Leandro Paredes. Sur les ailes, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. En pointe, Mauro Icardi plutôt que Moise Kean. C’est la tendance confirmée par le journal Le Parisien (voir ci-dessous).

Compositions dans le Midi Libre

PSG / MHSC

Vendredi 22 janvier 2021 à 21 heures au Parc des Princes (à huis clos) | 21e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : la chaîne Téléfoot | Arbitre : Delajod | VAR : Gautier et Debart

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa – Verratti, Paredes – Di Maria, Neymar, Mbappé – Icardi Remplaçants : Rico, Bakker, Kehrer ou Pembélé, Diallo, Gueye, Draxler ou Rafinha, Danilo, Kean, Sarabia Entraîneur : Pochettino/Pérez

