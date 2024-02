PSG : Mort de l’ancien entraîneur parisien, Artur Jorge

Sur le banc du PSG de 1991 à 1994 puis de 1998 à 1999, Artur Jorge est décédé. A 78 ans, le Portugais est mort à la suite d’une longue maladie. La famille a communiqué elle-même la triste nouvelle.

C’est par le biais d’un communiqué officiel que la famille d’Artur Jorge a annoncé le décès de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain : « C’est avec une profonde tristesse que la famille d’Artur Jorge Braga de Melo Teixeira communique sa disparition, ce matin à Lisbonne, à la suite d’une longue maladie. Il est mort sereinement, entouré de ses proches« . A 78 ans, Artur Jorge est une figure marquante de l’histoire du PSG avec deux passages sur le banc en tant qu’entraîneur (de 1991 à 1994 puis de 1998 à 1999), un titre de champion de France (1994), puis un autre en Coupe de France (1993). Son parcours d’entraîneur a été riche en expérience avec des passages sur les bancs du FC Porto, de Benfica, des sélections du Cameroun et du Portugal, mais aussi en Arabie Saoudite avec deux années passées entre Al Nasr et Al Hilal. En tant que joueur, Artur Jorge a passé toute sa carrière au Portugal, avec des passages marquants au FC Porto, à Benfica et Belenenses. L’ancien entraîneur du PSG avait fêté ses 78 ans le 13 février dernier.

🕊️ L’ancien entraîneur du PSG, Artur Jorge, est décédé à l’âge de 78 ans (1991-1994 / 1998-1999).



Il aura remporté un titre de champion de France sur le banc du PSG (1994) et une Coupe de France (1993) 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/9s4Evr8Bru — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 22, 2024 X : @CanalSupporters

Président au moment de son passage en Rouge & Bleu, Michel Denisot a partagé son sentiment sur son compte X : « Artur Jorge est le plus grand entraîneur que j’ai connu. Érudit, cultivé, passionné, stratège, intransigeant.. avec lui le PSG a grandi très vite. Il m’a beaucoup appris. Paix à son âme. Pensées pour sa famille« . Sur son site officiel, « le Paris Saint-Germain présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches« .