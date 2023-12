PSG / Nantes : enjeux et entretien d’avant-match

À quelques jours du match décisif face à Dortmund en Ligue des Champions, le PSG reçoit le FC Nantes, samedi à 21h00 au Parc des Princes, pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1 Uber Eats.

Dans un rythme inépuisable, le Paris Saint-Germain se montre intouchable en Ligue 1. En tête du classement avec 7 victoires sur les 7 derniers matchs, les hommes de Luis Enrique sont impériales avant de recevoir le FC Nantes. Pour le compte de la quinzième journée de championnat, les Parisiens reçoivent les Canaris dans la capitale, samedi 21h00 au Parc des Princes. Une rencontre importante pour le PSG qui aura à cœur de marquer l’avance au classement devant l’OGC Nice. Mais le FC Nantes aussi jouera gros. À la neuvième place, les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont pas le choix que de prendre le maximum de points pour rester dans la course à l’Europe.

le FC Nantes dans un début de saison à deux vitesses

Afin de décrypter au mieux cette rencontre de la quinzième journée, Canal Supporters s’est rapproché d’Emmanuel Merceron (@ManuMerceron), observateur du FC Nantes. Durant notre entretien, nous allons survoler les formes des deux clubs, le début de saison et de la confrontation du week-end. Dans un premier temps, retour sur le début de saison des Canaris. Dans un début de saison à deux vitesses où Nantes a du mal face aux clubs de haut de tableau, Emmanuel Merceron évoque le démarrage du club de Loire Atlantique : « Si tu me le permets, avant de parler sportif, j’aimerais avoir une pensée pour Maxime, assassiné devant la Beaujoire samedi dernier, et adresser toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et ses amis, notamment de la Brigade Loire. Sportivement, cette 1ère moitié de saison est frustrante pour nous. On commence face à Toulouse et Lille sans aucune recrue, notre nouveau Head Scout, Baptiste Drouet étant arrivé de Lorient en plein milieu de l’été. On perd donc ces 2 premiers matchs. Pierre Aristouy est déjà menacé, dès la sortie de l’été, car il perdait trop de matchs amicaux… Imaginez le délire. Difficile de travailler sereinement. Ensuite, face à Monaco, puis face à l’OM, le club fait de gros matchs et ne perd plus. Puis une série de victoires, dont certaines très maîtrisées, nous fait remonter dans le top 8. Le démarrage était donc très satisfaisant, surtout après avoir frôlé la Ligue 2 pour un but quelques mois auparavant. Puis arrive cette série de quatre matchs sans victoire en novembre, Franck Kita, malgré la onzième place, voit la zone rouge revenir à quatre points et décide alors de licencier Pierre Aristouy contre toute attente. Un manque d’expérience lui sera reproché, mais pour rappel, il était débutant. On voit là toute la cohérence des Kita depuis 15 ans. »

Une PSG qui semble plus studieux

Concernant le Paris Saint-Germain, Emmanuel Merceron est plus mitigé : « Le PSG version qatari, c’est la Ligue des Champions le vrai marqueur de saison réussie, donc on peut évidemment penser que ce début de saison est en demi-teinte. On voit quand même de superbes séquences depuis que Luis Enrique est arrivé. La connexion Ousmane Dembélé / Kylian Mbappé n’est pas de la même planète que le reste de la Ligue 1. Les explosions de Vitinha et Warren Zaïre-Emery révolutionnent le milieu de terrain. Et vue de l’extérieur, je vais me faire huer par les supporters parisiens, mais je trouve que les départs de Marco Verratti, Neymar et Leo Messi font du bien à ce vestiaire. Je trouve cette équipe plus agréable à suivre que ces dernières années. Pour un club comme Nantes, le PSG reste sur une autre dimension quel que soit le coach, ou le recrutement. Je trouve cette équipe plus fraîche mentalement depuis les départs de Neymar, Messi, Verratti comme je le disais plus haut, et capable de plus cartonner ses adversaires, car moins dans le calcul de ses efforts. Ces deux dernières années, le PSG faisait moins peur et Nantes vous a d’ailleurs battu au Parc et à la Beaujoire. Cette saison, pour moi, ce n’est plus la même limonade. Le 4-2-4 un peu à la rue en Ligue des Champions fonctionne face aux petits du championnat, et malheureusement pour un club comme le FC Nantes friable mentalement, le 4-2-4 peut être un vrai rouleau compresseur… »

Un match déjà joué

Après trois défaites et un match nul, le FC Nantes a conforté la première place du PSG en battant l’OGC Nice lors de la précédente journée. Malgré le succès, la victoire s’annonce délicate pour Emmanuel Merceron, qui n’imagine pas son club gagner : « La seule chance pour nous, c’est que le PSG soit obnubilé par le match de Dortmund. Il faudra ne pas être largué au score jusqu’à la 80ème pour pouvoir revenir ou conserver quelque chose. On peut raisonnablement penser que le PSG soit tourné vers la Ligue des Champions sur cette fin de match. Si le PSG ouvre le score rapidement ou prend deux buts d’avance, j’ai très peur que ça déroule derrière. Jocelyn Gourvennec semble surfer sur le 4-3-3 d’Aristouy qui avait rendu un peu de stabilité défensive, donc il faut probablement s’attendre à ce type de milieu renforcé et de bloc bas. Moses Simon est très très en forme chez nous et peut faire mal sur un ou deux contres. Douglas Augusto au milieu sera notre atout majeur niveau caractère, mais derrière, malgré les deux cleans sheet récents, nous restons fragiles. Cette fois-ci, ce sont les Nantais que je vais me mettre à dos, mais je pense que le PSG va s’imposer sans vraiment forcer 2-0 ou 3-0. »