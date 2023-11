Le PSG s’apprête à recevoir Newcastle pour le compte de la cinquième journée des phases de poule de Ligue des Champions. Pour ce match on ne peut plus important, Luis Enrique a du composer sans Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Le technicien espagnol fait donc confiance à Danilo Pereira en défense et Kang-In Lee dans l’entrejeu.

A l’occasion de ce match capital pour la suite de la saison européenne du Paris Saint-Germain, les hommes de Luis Enrique n’ont pas le droit à l’erreur afin de sa placer au mieux dans la course à la qualification en huitième de finale de LdC. Si tout est encore possible dans ce groupe F, la victoire des Parisiens ce soir au Parc des Princes ferait tout de même office d’un pas vers le tour suivant, en ayant toujours un œil sur l’autre rencontre du groupe entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund. Dans sa composition de départ, le coach du PSG a donc du faire face aux absences de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Le capitaine Rouge & Bleu voit Danilo Pereira prendre sa place sur le terrain, quand le titi parisien voit Fabian Ruiz prendre la sienne dans l’entrejeu. L’autre habituel titulaire qui cède sa place dans le onze de départ, mais sans blessure, est Vitinha. L’international portugais débute de PSG / Newcastle dans la peau d’un remplaçant. En effet, Luis Enrique a fait le choix de faire confiance à Kang-In Lee.

Les compositions de départ