PSG : Neymar et Verratti de retour à l’entraînement collectif

Au coeur des chantiers du Paris Saint-Germain, et sans cesse annoncés ailleurs pour la saison 2023-2024, Neymar et Marco Verratti étaient bien présents à l’entraînement ce matin, à deux jours de l’ouverture du championnat français. Après avoir manqué la séance d’avant-hier et s’être entraîné à part hier, les deux joueurs en instance de départ étaient de retour ce jeudi au Campus PSG avec leurs coéquipiers.

Alors que Neymar est annoncé en partance aux quatre coins du monde, entre les États-Unis, l’Arabie Saoudite et à Barcelone malgré un démenti de son père. Marco Verratti de son côté aurait déjà un accord avec Al-Hilal.. mais les deux joueurs étaient finalement présents à la séance d’entraînement programmée ce matin comme le révèlent Fabrice Hawkins de RMC Sport et Bruno Salomon de France Bleu Paris

🚨 Marco Verratti & Neymar ont repris l'entraînement "avec le groupe 1" ce jeudi 🔙🏃



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/D5jndl4qMM — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 10, 2023

Si le futur de Neymar semble très flou, et que les échos se contredisent autour des scénarios évoqués quant à son avenir, l’absence du Brésilien à l’entraînement laissait libre court aux rumeurs alimentant un départ du numéro 10 parisien. Si Fabrizio Romano indique que l’Arabie Saoudite et la MLS lorgnent sur la star brésilienne, le spécialiste maintient qu’un transfert reste compliqué à mettre en place, particulièrement au FC Barcelone. Sa présence à l’entraînement ne contredit pas forcément un potentiel départ, mais elle tend à rassurer et démontrer l’implication du Brésilien pour cette saison.

Même son de cloche pour Marco Verratti. Son absence hier a servi à alimenter les rumeurs de départ l’envoyant à Al-Hilal, avec qui l’Italien aurait d’ores et déjà un accord. Mais le PSG et le club saoudien peinent à convenir d’un prix satisfaisant pour les deux parties. Présent à la séance d’entraînement du jour, Verratti ne semble pas prêt à partir au clash avec les dirigeants parisiens pour forcer son départ. Sa présence aujourd’hui en témoigne.

