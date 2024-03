PSG / Nice : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’OGC Nice dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Ce mercredi au Parc des Princes, le PSG aura à coeur de poursuivre son aventure en Coupe de France. Et pour espérer glaner son 15e trophée dans cette compétition, le club parisien doit d’abord venir à bout de l’OGC Nice en quarts de finale. En cas de succès, les Rouge & Bleu recevront le Stade Rennais au prochain tour. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer sans Marquinhos, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Marco Asensio. Après avoir fait reposer quelques cadres face au Stade de Reims (2-2), le technicien espagnol a réservé quelques surprises dans son onze de départ.

Zaïre-Emery latéral droit, Mbappé et Dembélé de retour comme titulaires

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma prend place. Il sera protégé par une défense à quatre composée de Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In, Fabian Ruiz et Vitinha sont associés. Enfin, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Gonçalo Ramos forment l’attaque parisienne. En face, Francesco Farioli a décidé d’aligner un 4-3-3 avec l’ancien Parisien Marcin Bulka dans les cages. Bourreau des Parisiens en septembre dernier, Terem Moffi débute sur le banc.

Feuille de match PSG / OGC Nice

Quarts de finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Eric Wattellier – VAR : Benoit Millot et Dominique Julien.

Le XI du PSG : Donnarumma – Zaïre-Emery, L.Hernandez, Beraldo, N.Mendes – Lee, Ruiz Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé (c) Remplaçants : Navas, Hakimi, Ugarte, Danilo, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Barcola, Mayulu

Le XI de l'OGC Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, (c) Bard – Sanson, Rosario, K.Thuram – Guessand, Laborde, Boga Remplaçants : Dupé, Mendy, Perraud, Traoré, Louchet, Claude-Maurice, Baldé, Cho, Moffi

: Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, (c) Bard – Sanson, Rosario, K.Thuram – Guessand, Laborde, Boga