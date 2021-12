PSG / Nice : Todibo se confie sur ses retrouvailles avec Messi

En quête d’un 14e succès en Ligue 1, le PSG s’apprête à défier les hommes de Christophe Galtier, actuellement 3e du championnat. Passé par le Barça, Jean-Clair Todibo devrait ainsi retrouver le chemin de son ancien capitaine, Léo Messi. À quelques heures de son déplacement au Parc des Princes, le défenseur Niçois a fait part à Canal + de son envie de « challenger » le septuple Ballon d’or.

« Je pense qu’il (Messi) va me reconnaître (…) Il va falloir être très costaud, j’aime bien devoir défendre, le duel, le challenge. Le fait que la personne me challenge et que derrière je le challenge aussi si je récupère le ballon, c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup. » L’international espoir Français est également revenu sur ses entraînements passés aux côté de l’ancien attaquant du FC Barcelone : « À l’entraînement on défend sur lui différemment parce qu’il ne faut pas le blesser. Il faut lever le pied un peu. » Espérons que Todibo reste sur cette même ligne de conduite bien que l’on s’attendra davantage à des retrouvailles musclées sur le terrain.