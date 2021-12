Il est le premier français a être sacré champion du monde de MotoGP, Fabio Quartararo donnera ce mercredi (21h, Canal Plus Décalé) le coup d’envoi fictif de la rencontre entre le PSG et l’OGC Nice au Parc des Princes. Le pilote a ainsi affiché sa joie, sur le site officiel du PSG, de retrouver le stade emblématique du club de la capitale.

« C’est exceptionnel, franchement. C’est vraiment super cool, et ça va me permettre de rencontrer des personnes que j’adore. Ça fait assez longtemps que je n’ai pas eu l’opportunité de voir un match dans de telles conditions et donc j’ai vraiment hâte d’y être. J’ai pu envoyer un message à Nasser Al-Khelaïfi pour le remercier. Oui, je suis pressé de revoir certains membres du staff parisien. Ça va être une belle journée. Mais je n’arriverai pas en moto sur la pelouse ! Que les jardiniers se rassurent. » Quartararo est également revenu sur les échanges qu’il entretient avec les vedettes du vestiaire francilien : « Après mon sacre (en octobre dernier), j’ai eu des messages de Verratti, Hakimi, Neymar, Ramos et Mbappé. Ça fait vraiment très plaisir. Je ne les connais pas tous personnellement même si on échange régulièrement sur les réseaux.«